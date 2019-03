Eurogamer : des sources qui confirment les deux futurs nouveaux modèles de Switch Eurogamer : des sources qui confirment les deux futurs nouveaux modèles de Switch

Après le rapport du Wall Street Journal, c'est au tour du très renseigné site Eurogamer de confirmer selon ses sources (proches de Nintendo) l'arrivée future de deux nouveaux modèles de Switch, probablement « dès cet été » même si rien ne dit encore que les deux versions sortiront en même temps.



Concernant le premier modèle, on parle donc d'une version qui servira à améliorer celui de base, et cela devrait un minimum se ressentir sur le plan technique. Un minimum car il ne faut apparemment pas s'attendre à un gap façon PS4 Pro (et encore moins One X) mais plus un léger boost comme le fut la New 3DS, ce qui devrait on l'imagine servir coté frame-rate et résolutions.



Les sources d'Eurogamer apportent en revanche de nouveaux détails sur « l'autre modèle », qui se résume en ces quelques mots :



- Plus solide

- 100 % nomade

- Retrait de quelques fonctionnalités annexes (comme le HD Rumble)

- Moins chère



A l'instar de ce que fut la 2DS, ce modèle aurait pour but de servir d'entrée de gamme mais également rameuter un nouveau public qui pourrait faire plus naturellement la transition entre la 3DS et la gamme Switch. Notons d'ailleurs qu'on ignore si cette version maintiendra ce nom, même s'il est tout à fait possible que Nintendo trouve une solution de secours avec un dock spécial vendu à part.



Dans tous les cas, une arrivée prévue cet été n'a rien d'innocent vu le planning du deuxième semestre bien plus conséquent que le premier.