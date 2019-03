[Rappel] Conférence Google à 18h00

Le teasing a bien assez duré et c'est donc ce soir à 18h00 que vous pourrez suivre en Live ci-dessous la fameuse conférence Google pour la GDC 2019, ayant pour but de présenter la vision du géant en matière de jeu vidéo.Même si les rumeurs partent un peu dans tous les sens, on peut au moins établir que nous aurons un service 100 % streaming (avec ou sans hardware, là est la question), et qu'on nous présentera les stars recrutées pour l'occasion (Jade Raymond, Phil Harisson…) ainsi que les premiers partenaires dont feront partie Ubisoft et Crystal Dynamics.