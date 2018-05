Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli officialisé + deuxième RPG Switch à venir pour 2019

Nous y sommes apparemment. Le compte Twitter officiel de la franchisevient de signaler la tenue d'une conférence (sans live) à 3h00 du matin.Cela sera officiellement l'occasion de dévoiler le nouvel épisode de la franchise, et comptez sur nous pour vous résumer toutes les informations dès que disponibles.- Trois projets à annoncer, dont le premier est, un F2P qui sortira aussi bien sur Switch que sur mobile. Il se consacrera à la région de Kanto avec un rendu tout cubique façon Minecraft.- Le titre sort aujourd'hui même sur les deux supports.- Le nouveau RPG est dévoilé sur Switch :- Remake assez libre de- Reprend le système de capture de- Jouable à deux en coopération local (autant pour les combats que pour la capture avec double-lancé).- Les pokémons sauvages apparaîtront sur le terrain.- Accessoire en forme de Pokéball pour mimer la capture (et servir de simili Go Plus).- Compatible avec Pokémon Go pour gratter des bonus.- Un Pokémon inédit sera présent (avec possibilité de le transférer dans Pokémon Go).- Sortie le 16 novembre 2018 !- Le troisième projet est également à destination de la Switch et marquera le retour à la formule traditionnelle des épisodes canoniques, donc on imagine la fameuse 8G.- Sortie prévue pour fin 2019.