Brotherhood United

Oui, Brotherhood United va débarquer sur Nintendo Switch et pas plus tard que le 12 mars prochain.On a profité du passage sur la machine de Nintendo pour peaufiner un peu plus le jeu et il faut savoir que le mode coopération local est directement disponible sur la version Switc. La version Steam sera d'ailleurs mis-à-jour plus ou moins dans les mêmes eaux, pour pouvoir profiter des nouvelles petites améliorations. Bien entendu, vous profitez des avantages de la Switch, comme le mode portable, la possibilité de jouer avec les deux joy-con détachés au mode coop ou avec les deux manettes. Il y a aussi l'ajout des vibrations au passage.Le jeu rentrera en pré-commande dans quelques jours, on vous fera signe et vous pourrez profiter d'une petite réduction pour les préco.Comme sur la version Steam, le mode coopération est légèrement différent du mode solo. Il y a grosso modo plus d'ennemis pour vous barrer la route et les Boss sont un peu plus résistants. Tout cela a été fait pour compenser la venue du deuxième joueur. Il faut donc maintenir son allié en vie le plus possible, car sinon ça peut vite se corser pour vous.Proposer cette mise-à-jour n'a pas été de tout repos et a demandé 8 mois de travail, mais nous sommes vraiment contents d'avoir réussi à tout mettre en œuvre, pour offrir aux joueurs ce qu'ils attendent selon nous le plus d'un Run And Gun à l'ancienne.Je laisse ici les informations sur le jeu pour ceux qui les auraient loupées les fois précédentes :Brotherhood United est un petit run and gun 2D oldschool. Ce jeu purement arcade est donc édité par nos soins.La langue française est de la partie.N'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de tout ou de rien, ou bien du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !