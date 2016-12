Actu divers

















































Sur ce, au nom de toute l'équipe de Gamekyo, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, profitez de bien de votre famille et de vos proches.

Les conversations que nous pouvons avoir entre membres de la teamne concernent pas forcément que la modération et l'administration du site. Il arrive régulièrement que nous parlons de jeux et de l'actualité, et dernièrement nous nous sommes dits qu'il pourrait être intéressant de vous partager quels ont été nos coups coeur et nos déceptions cette année.Nous avons également mis une catégorie surprise, qui entend par la des jeux que nous n'attentions pas forcément, envers lesquels nous avions des craintes mais que nous avons finalement apprécié, ou bien encore des jeux que nous avons découvert en 2016.Les voici donc :