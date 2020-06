Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide ! La crise de Covid-19 a beaucoup affecté notre façon de travailler et a créé des difficultés pour nous. Mais, Pas de panique ! Myoubouh Catcher était suffisamment bien avancé avant cette triste histoire et le projet n'a besoin que de quelques retouches, ajustements et un coup de polish pour être terminé. Votre aide sera importante pour nous pour aider à terminer le projet dans de bonnes conditions, ainsi que nous permettre de continuer nos activités un peu plus de temps. Nous voulons vraiment continuer le plus longtemps possible à faire des rétro-jeux pour les gens qui les aiment. Partagez autant que possible, même si vous ne pouvez pas mettre d'argent, c'est le plus important. =)On avait pas encore dévoilé de trailer jusqu'à aujourd'hui, mais la ... on est un peu obligé ahah. Profitez-en bien ! =DVoici la page Kickstarter du projet, pour en apprendre un peu plus sur le jeu et tout ce qu'il se passe chez nous. Une petite démo est disponible si vous le souhaitez sur la page KickstarterOn laisse pour ceux qui n'ont pas vu la précédente fois les principales explications sur le jeu !Myoubouh Catcher est un jeu développé tout autour de la mascotte de notre petit studio indépendant.Comme certains le savent les Myoubouh ont fait déjà fait partie intégrande de l'histoire de notre premier jeu Vairon's Wrath et sont apparus d'une façon ou d'une autre dans tous nos jeux.Myoubouh Catcher se déroule dans l'univers de Vairon's Wrath, mais il n'est pas nécessaire d'avoir joué à ce titre, afin de tout comprendre. Les fans de notre premier jeu auront le droit à quelques petits clins d’œils, mais cela n'ira pas plus loin.Dans cette nouvelle aventure on incarne un jeune Myoubouh portant le nom de Namobouh, qui est un aventurier attrapeur de lucioles qui fournissent les Myoubouh en lumière et énergie. Dans les grandes lignes Myoubouh Catcher est un jeu d'action et d'aventure, mais avec un petit côté de réflexion et d'observation. Au contraire de Vairon, les Myoubouh ne sont pas des guerrier. Notre héros possède malgré tout un petit arc avec des petites flèches, qui peuvent endormir les ennemis.Sur l'image nous avons le héros, un ennemi et une luciole positionnée derrière l'ennemi. Il faut savoir que dans Myoubouh Catcher un bon nombre d'ennemis ne considèrent pas les Myoubouh, comme des menaces et ils restent donc sur place. Il faut donc éviter le corps à corps pour éviter d'être blessé et l'arc est donc très utile. Il faut savoir qu'en plus d'endormir l'ennemi quelques secondes, l'arc fait aussi reculer les monstres d'un pas ! La majeure partie du jeu tourne autour de ce concept et les ennemis vont donc parfois former des sortes de mini énigmes en temps réel dépendant de votre façon de jouer.L'arc du Myoubouh permet donc d'endormir un ennemi en plus de le faire reculer d'un pas. Après avoir tiré l'ennemi reculera donc sur le côté et sera endormi. Une fois cela fait, le joueur n'a plus qu'à aller chercher la luciole à l'aide du filet. Attention ! Il faut se dépêcher, car les ennemis se réveillent assez vite et seront un véritable danger pour notre héros, surtout s'il est en plein mouvement de capture.Pour progresser dans Myoubouh Catcher, il faut aussi résoudre certaines énigmes et utiliser le reste de son équipement. Le joueur pourra compter sur les célèbres Klakaboums pour éliminer quelques ennemis, mais ces dernières sont rares. Les herbes médicinales font aussi un retour remarqué pour soigner le jeune héros et une pioche, ainsi que plus encore seront au rendez-vous.Le jeu sera nativement compatible avec les manettes Playstation 4, Xbox One et Nintendo GamePad Pro de la Switch.Nous vous présenterons un petit trailer dès que possible. =DJe profite du post pour faire un coucou à tout le monde sur Gamekyo, ainsi qu'à notre petite communauté de fans et amis. N’hésitez pas à nous parler en commentaire.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =D