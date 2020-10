Mise à jour des infos concernant l'arrivée en anglais du premier Fire Emblem.2 choses à savoir :Version eShop : sera vendue 5,99 dollars pour une durée limitée, et disparaitra du store le 31 mars 2021.Version collector du jeu (rappel) : pas de cartouche, mais juste un code de téléchargement.

posted the 10/23/2020 at 02:54 PM by obi69