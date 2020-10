Éditeur : Netmarble Games

Développeur : Netmarble Games

Genre : RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 5 Novembre 2020

Seven Knights – Time Wanderer est un RPG en temps réel au tour par tour basé sur Seven Knights Mobile. Visuellement éblouissant, ce nouvel opus comprend des commandes et des systèmes de combat entièrement repensés ainsi que du contenu de jeu optimisé pour la Nintendo Switch. De plus, son contenu Histoire est différent de celui de la version mobile en mode Un joueur. Ce jeu sera lancé mondialement en pack digital par le biais du Nintendo eShop dans chaque région du monde. Seven Knights – Time Wanderer ne contient pas de système de "gacha", les joueurs pourront obtenir des personnages du jeu en progressant à travers l'histoire.



« Seven Knights a été lancé en Corée en 2014 et nous sommes particulièrement émus et fiers de constater sa réussite à travers le monde depuis cette date. Nous sommes également ravis que Seven Knights – Time Wanderer soit le premier jeu de Netmarble sur Nintendo Switch » déclare Young Jae Park, producteur exécutif chez Netmarble. « Tout l'équipe a hâte de faire découvrir ce jeu unique qu'est Seven Knights – Time Wanderer à une nouvelle audience. Nous travaillerons de concert avec Nintendo pour nous assurer que notre premier jeu sur console soit le plus prenant possible pour les joueurs de Nintendo Switch. »



La version de Seven Knights – Time Wanderer sur Nintendo Switch se focalise sur l'histoire du 8e membre des Seven Knights, Vanessa. Celle-ci est équipée d'un équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Vanessa va se retrouver précipitée dans les tumultes de l'espace-temps et devra partir à l'aventure pour retrouver la route qui la conduira vers chez elle. Des personnages originaux de Seven Knights rejoindront son équipe pour l'aider dans son aventure. Ensemble, ils devront parcourir le monde et prendre part à de nombreux combats.



La version originale de Seven Knights est disponible dans plus de 150 pays depuis son lancement en mars 2014, sur l'App Store et sur Google Play, et a atteint plus de 60 millions de téléchargements cumulés mondialement en six ans. RPG mobile au tour par tour, Seven Knights mélange un système de collection de plus de 700 personnages et des combats au tour par tour intenses.



-Communiqué officiel-

Vous incarnez Evan et Karin, vous constituerez une bande de guerriers dans le but d'affronter le Dieu de la Destruction afin de préserver la paix et de sauver la terre d'Asgar.