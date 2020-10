La Ps5 fera sont entrées dans nos foyers d'ici un petit mois.Même si l'arrivée de la nouvelle console de Sony est un véritable succès en terme de précommande, il reste cependant beaucoup d'interrogations autour de la prochaine PlayStation.L'une d'elle concerne l'espace disque disponible pour pouvoir installer nos futurs jeux. Bien que Sony nous rassure en indiquant plus de flexibilité concernant l'installation des jeux ( uniquement la partie solo ou multijoueur d'un titre par exemple) et avec la possibilité d'ajout d'une carte SSD NVM, la firme japonaise a toujours été flou concernant les chiffres concret sur le stockage à disposition pour les jeux.Et bien voilà, après la présentation de l'interface de la Ps5, un leak d'un kit de développement apparaît sur la toile, indiquant que la partie OS de la Ps5 utilise environ 20% du SSD de 825 Go, ce qui laisse uniquement 664 Go d'espace pour les jeux.Pour rappel, Demon's Souls demande 66Go d'espace, Spiderman Miles Morales 50Go et dans sa version ultimate, 105 Go.Bien évidemment ce chiffre est a prendre avec des pincettes puisque issue d'un kit de développement mais soyons honnêtes, avec un SSD de 825 Go et le système qui prendra une place considérable, il faut s'attendre à un chiffre équivalent.Encore une fois l'espace de stockage peut être augmenté grâce à l'ajout d'un SSD NVM mais avant d'aller chercher les bonnes affaires sur Dealabs, laissez moi vous avertir que seul les SSD validés et certifiés par Sony seront compatibles. Et pour l'instant Sony ne s'est pas exprimé sur ce sujet.