(Microsoft Is Beating Sony At Cross-Generation Save Transfers)Ian Walker - Kotaku - Mardi 6 Octobre 2020Comme c'est souvent le cas entre les générations de jeux vidéo, plusieurs gros jeux PlayStation 5 et Xbox Series X seront également disponibles sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais en ce qui concerne la possibilité de commencer un jeu sur une console d'ancienne génération et de le reprendre là où vous vous étiez arrêté sur la version next gen, ce ne sera pas si simple.L'explication que Kotaku a eu lors de ses recherches sur ce sujet, est venu de Microsoft, avec un représentant pour qui était plus qu'heureux de nous expliquer les avantages du Smart Delivery. Alors que chaque achat d'un jeu Xbox One soit offert avec une mise à niveau gratuite pour la version Xbox Series X est déja génial, un aspect souvent négligé de Smart Delivery est que le transfert des sauvegardes de jeu entre les deux générations sera également pris en charge.Nous savons avec certitude que les versions Xbox d'Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, DIRT 5, Marvel's Avengers et Yakuza: Like a Dragon utiliseront cette fonctionnalité. Mais toute une série de jeux ont également été annoncés comme utilisant le Smart Delivery d'une manière ou d'une autre. Cela signifie que des gros titres comme Halo Infinite, Gears 5, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, Ori and the Will of the Wisps et Psychonauts 2 prendront également en charge les transferts de sauvegarde depuis Xbox One vers la Xbox Series X, bien que leurs développeurs n'aient pas fait d'annonces explicites à ce sujet.Le sujet devient beaucoup plus délicat lorsque on parle de la PlayStation 5. Sauf indication contraire de Sony (nos e-mails sur le sujet sont restés sans réponse) il n'y a pas de système en place qui permettra le transfert des sauvegardes de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 comme le Smart Delivery. D'après ce que nous pouvons en juger, cela est laissé aux bons vouloirs des développeurs qui doivent donc se démerder seuls, certains jugeant la fonctionnalité plus nécessaire que d'autres. Et tout comme pour la Xbox Series X, seuls quelques-uns ont clairement détaillé leurs plans pour la PlayStation 5.Pour le moment, Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War et Marvel's Avengers sont les seuls jeux connus qui prennent en charge le transfert des sauvegardes de la PlayStation 4 vers les versions PlayStation 5. Mais certains développeurs ont déjà des systèmes en place qui pourrait peut être rendre possible les transferts.Ubisoft, par exemple, a introduit le partage de sa progression via les comptes Ubisoft cette année, et bien que la société n'ait pas fait de promo de cette fonctionnalité sur PlayStation 5, c'est ce vers quoi un représentant nous a aiguillé lorsqu'on lui a posé des questions sur les transferts de sauvegarde. Ce ne serait pas étonnant si des jeux comme Assassin's Creed, Far Cry et Watch Dogs utilisaient cette infrastructure existante. Destiny 2 a un système similaire en place qui pourrait également rendre possible le transfert vers la PlayStation 5, mais Bungie n'a pas répondu à la requête de Kotaku.Et pour finit, sur des jeux comme DIRT 5 et Yakuza: Like a Dragon qui utilisent le Smart Delivery sur Xbox Series X, leurs développeurs respectifs ont confirmé qu'aucun des jeux ne prendrait en charge le transfert des sauvegardes de PlayStation 4 vers PlayStation 5.Une grande partie de cette confusion vient du fait que Sony reste discret sur ce sujet. On ne sait toujours pas si les sauvegardes se poursuivront dans les autres gros titres, même en ce qui concerne leurs jeux first party comme Horizon Forbidden West et Sackboy: A Big Adventure. Ca serait une grosse déception si cela n'était pas géré, alors que du coté de Microsoft qui met en avant les transferts de sauvegarde en tant que fontion principale du Smart Delivery, l'absence d'un système similaire de Sony est définitivement un coup dur pour la PlayStation 5.