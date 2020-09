Divers

Rien de bien croustillant dans cet article mais comme tout le monde donne ses attentes et ses rêves pour ce soir lors de l'événement PS5 à 22H, je me suis dit que j'aller partager avec vous les miens.On va commencer par les attentes et pronostiques :- Date de sorties US : 13/11 - Europe : 27/11 - Japon : 11/12- Prix : 399€ All Digital - 499€ avec lecteur- Gameplay de Spider-man : Miles Morales- Gameplay de Demon's souls + date de sortie- Gameplay Gran Tourismo 7 + date de sortie- Gameplay Returnal + date de sortie- Trailer Final Fantasy XVI- Trailer Sillent Hill- Trailer Horizon : Forbidden West + Période de lancement.- Trailer divers jeux Indé- One More Thing : Trailer God of War ou nouvel IP Santa Monica- Annonce de divers partenariats avec Rockstar- Présentation des dernières fonctionnalités de la console et la manette.Enfin je rêve mais peut-être que...- Prix : 399€ All Digitale - 449€ avec lecteur - 499€ Pack avec Spider Man : Miles Morales ou COD Cold War- Sortie mondiale ?- Un nouveau Uncharted par un nouveau Studio- Days Gone 2 ?- GTA VI- Facade de la console interchangeable- Une surprise niveau hardware ?Aller lancez-vous et faites moi savoir vos attentes et vos rêve