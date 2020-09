Le successeur spirituel de Hexen 2.Prêtre dévoué de l'Ordre orthogonal, condamné à l'exil jusqu'à la mort pour un crime altruiste, vous menez une nouvelle vie sur un petit bateau à la dérive dans un marais. Un étranger vous conduit sur la terre ferme en vous fournissant de vagues instructions, accompagnées d'un bâton et d'un livre mystérieux. L'homme de foi que vous êtes devra apaiser les souffrances, démêler un écheveau de mensonges et combattre les perversions d'un au-delà qui prend le pas sur la réalité.

posted the 09/05/2020 at 06:40 PM