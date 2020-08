Fin d’exercice 2016 (lancement) et exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Conclusion

Alors que le monde s’inquiète de l’absence de communication de Nintendo ces derniers mois et l’absence de titres majeurs positionnés d’ici à la fin de l’année annonçant, selon certains, une année catastrophique au niveau de sorties, il est temps de faire un point sur la cadence annuelle de titres Nintendo sur Switch depuis la lancement en mars 2017. Cet article fait en quelque sorte écho au précédent qui listait déjà (mais d’une autre manière) ces sorties mais l’agencement des explications amenées ici va rentrer un peu plus dans le détail et l’analyse que sur le précédent article.Alors, est-ce tant que ca la cata ? C’est ce que nous allons essayer de voir !Pour bien faire, j’ai pris en compte les dates de sorties physiques pour éditer les listing. En gros, si un jeu est sorti sur l’eShop en mars 2018 et qu’il aura une sortie physique en juin 2020, c’est cette dernière date qui sera prise en compte car, comme chacun le sait, le démat ca compte pas… (et puis de toute façon, les jeux concernés, au nombre de 2 uniquement, auront des DLC inclus dans la version physique donc… c’est mieux).J’ai donc créé des tableaux par exercice fiscaux (pour rappel, Nintendo ne comptent pas en année calendaire de janvier à décembre mais en année fiscale d’avril à mars) en y listant les jeux sortis par mois et en utilisant une légende que je m’en vais vous détailler ci-dessous :X = exclusivité – P = portage – M = multi – E+X = titre tiers exclusif édité par Nintendo – T+X = titre éditeur tiers exclusif utilisant des licences Nintendo – R = remake/remaster.Les chiffres tout à droite sont là uniquement pour compter le nombre de sorties par exercice.13 titres lancés dont 2 multis (sur WiiU et 3DS), 3 portages WiiU, 7 exclusivités et 1 jeux tiers exclusifs utilisant des licences Nintendo.correctif dans le tableau, Fitness Boxing est un E+X et non un X14 titres lancés dont 4 portages WiiU, 9 exclusivités et 1 jeu tiers exclusif édité par Nintendo.A ajouter au tableau, RingFit Adventure sorti en octobre 2019 classé exclusif (X)15 titres lancés dont 1 portage WiiU, 8 exclusivités, 2 remasters/remakes, 1 jeu tiers exclusif utilisant des licences Nintendo et 3 jeux tiers exclusifs édités par Nintendo.Nous voilà donc dans l’exercice actuel. Le tableau montre, pour le moment, 6 titres annoncés par Nintendo dont 1 portage WiiU, 2 exclusivités, 1 remaster/remake et 2 jeux tiers exclusifs édités par Nintendo.Au moment où ces lignes sont rédigées, l’exercice fiscal a débuté depuis un peu plus de 4 mois (on est dans le 5eme actuellement) et 3 titres sont dors et déjà disponibles, 2 sont officiellement datés et le dernier est en attente de planification. Les précédents exercices fiscaux ont tous permis la sortie de 13 ou 14 titres ce qui signifie qu’à l’instant T, Nintendo a déjà planifié pour 2020 quasiment la moitié (un tout petit peu moins) de la quantité habituelle de jeu par année fiscale. Cependant, il ne vous aura certainement pas échappé que le premier semestre est pour le moment très faible en terme de sorties si on le compare avec les précédents exercices.2017 alignait 5 titres (7 si on compte le lancement de mars), 2018 en proposait 8 et 2019 nous gratifiait de 7 jeux. Là, seulement 3 titres ont été mis à disposition des joueurs et rien ne semble indiquer qu’au moins un quatrième serait prévu pour septembre car même si Nintendo actuellement balance sauvagement des annonces de jeux inattendues, ils ont tous au moins 2 à 3 mois de délais entre leur révélation et leur sortie. Sauf production mineur à la Sushi Striker, il y a peu de chance qu’on ai droit à une annonce éclaire.Pour moi, le retard est là. Il manque aujourd’hui clairement au moins 3 titres au compteur de ce premier semestre. Bon, les deux années précédentes, on avait droit à un Nintendo Labo en avril que cette année nous n’avons pas eu (quelle perte mes amis !!!) alors on va réviser ce chiffre à 2 si vous le voulez bien… Mais même, ca reste une « perte » importante selon moi mais pas nécessairement dramatique.Car oui, en effet, si on regarde un peu les plannings de sorties, on constate que janvier, février et mars sont généralement des mois un peu laissés de coté pour des portages (voir même parfois pour rien du tout) et donc, vu que la raréfaction se fait sentir du coté des disponibilités de titres WiiU, on peut facilement imaginer que le calendrier ait quelque peu glissé pour permettre de compenser les titres qui auraient pu prendre du retard suite à la crise sanitaire.Pour conclure, je serais tenté de dire qu’au final, tout devrait se rééquilibrer en acceptant le fait que le lineup de fin d’année puisse être éclaté sur décembre et janvier au lieu de octobre et novembre. Peut-être même aurons nous droit à un effet de manche en mars avec un titre à ventes massives et éclaires comme ce fut le cas cette année avec Animal Crossing…Il faut désormais que Nintendo communique. Sur ce point aussi je ne suis pas trop inquiet dans la mesure où Microsoft et Sony maintiennent eux aussi un statut-quo sur les annonces de prix, dates et lineup de leurs consoles next-gen. Pour moi, tout le monde devrait dévoiler ses plans pour l’ouverture de la Virtual Gamescom 2020 à la fin du mois… Nintendo y compris !