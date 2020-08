4 ans apres Momodora Reverie Under the Moonlight, Bombservice tease un 5eme opus pour les 10 ans de la serie.On rappelle au passage d'un 5eme episode en 3D devait deja voir le jour mais qu'il fut annulé.Bombservice annonce aussi l'arrivée de son dernier jeu, Minoria, sur PS4, Switch et Xbox pour le 10 Septembre.