Que ça soit niveau :



-Aura

-Design

-Innovation

-Marketing





Ils ont marketer la console trop tôt, et fallait faire quelque chose comme sony avec un Hashtag #XBOXReveal





Le design de la Series X je le préfère personnellement a celui de la PS5 car beaucoup plus sobre etc... Mais XBOX sont ceux qui ont perdu la gen, il devait venir avec un "striking design" qui aurait donner envie au utilisateurs Playstation, avec un style futuristic, un truc unique, une âme comme la XBOX OG ou 360.





Le nom "XBOX SERIES X" difficile de faire un branding avec ce nom, le pire nom ever d'une console. Fallait qu'elle s'appelle la XBOX NEO, INFINITY, GALAXY vous voyez un truc du genre qui casse vraiment avec la "one" mais aussi la PS5.



J'ai une préférence pour XBOX NEO car avec ça tu pourrais faire un vrai branding, mais aussi faire un marketing autour de la matrix pour vraiment avoir ce sentiment de passer dans une nouvelle generation/dimension.



Le marketing de la SX c'est le même que la 1X, "Most powerful ever" "Best line up of xbox history" etc... C'est boring. La même manette, le même UI, les mêmes Jaquettes. Tout est boring.





C'est dommage car ils ont vraiment des bon jeux qui arrive pour 2022



Avowed

Everwild

Fable

Hellblade 2

etc...



Mais y'a aucune aura dans cette console. Voila pourquoi aussi qu'elle pas des gros metrics sur les réseaux sociaux, car en dirait une Xbox One X. Tout est déjà connu.





Faut faire revenir les anciennes têtes pensantes comme J Allard, Seamus Blackley ceux qui s'occupait de la XBOX OG & 360.