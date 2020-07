NintendoDifference

L'an dernier, Kazuya Niinou, qui avait réalisé les jeux Dragon Quest Builders, quittait Square Enix après avoir travaillé pendant sept ans pour le studio. Il rejoignait ensuite TYPE-MOON studio BB, nouveau studio établi spécialement pour le développement de jeux vidéo, un choix facilement compréhensible puisque Niinou avait travaillé en tant que producteur sur le RPG Fate/EXTRA pour la PlayStation Portable, sorti en 2010 au Japon puis en 2011 aux États-Unis et enfin en 2012 en Europe. Quelques mois plus tard, Niinou annonçait le développement de trois jeux sur le blog officiel : un lié à un titre de TYPE-MOON, un jeu avec un monde imaginé par Kinoko Nasu et enfin un jeu dans le style de TYPE-MOON. Par la suite, on apprenait dans une interview accordée à 4Gamer (résumée en anglais ici) que l'équipe de Niinou prévoyait de sortir ces titres sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC, tout en gardant en tête d'autres supports comme la Xbox One, les smartphones et le cloud.Et aujourd'hui, à la suite d'une courte présentation spéciale diffusée à l'occasion du 10e anniversaire de Fate/EXTRA, TYPE-MOON studio BB a annoncé le développement d'un remake de Fate/EXTRA. Une première bande-annonce avec des séquences de gameplay et des extraits de cinématiques a été diffusée, et le site officiel a déjà ouvert ses portes avec une traduction anglaise. Les supports exacts ne sont pas précisés, mais TYPE-MOON studio BB indique que ce remake, intitulé Fate/EXTRA Record (le titre pouvant être sujet à changement), est développé avec le moteur Unreal Engine pour les supports de la génération actuelle. Étant donné que Niinou avait déjà cité la Switch, la PS4 et le PC il y a plusieurs mois, comme indiqué plus haut, il est sûr que Fate/EXTRA Record sortira sur ces supports.