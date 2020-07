Phil Spencer s'est longuement entretenu avec le site Polygon et a confié ceci :Il déclare également que Halo Infinite sera un gros morceau du Show :Pour rappel, le Xbox Game Showcase aura lieu le 23 juillet prochain à 18h (d'une durée d'une heure) avec un pré-show à 17h.

"Mais vous savez, nous avons également Halo. La dernière fois que nous avons proposé un Halo au lancement d'une console était en 2001 (lors du lancement de la première Xbox, ndlr). Et nous sommes très confiants vis-à-vis de Halo. Cela sera un gros morceau du Xbox Games Showcase."

"Je pense sincèrement qu'en termes de lineup de lancement, nous sommes dans la meilleure situation de l'histoire de Xbox. Quand je pense à la variété de jeux auxquels les gens vous pouvoir jouer dès le jour du lancement de la Xbox Series X, et pas simplement grâce à la rétrocompatibilité, ainsi qu'à la manière qu'a le Game Pass de justifier le prix de la console, je me dis qu'il y a là une vraie force."

posted the 07/20/2020 at 04:54 PM by marcus62