112 000 notes

Ce matin j'avais envie de voir ou en etait la ptite guéguerre et deux semaines après sa sortie officiel le combat d'infirmes continue de faire rage sur Metacritic avec presquedonnés a The Last of Us 2 qui petit a petit remonte sa note user a 5.1.Rare sont les jeux a dépasser les 10 000 notes, meme sur les plus gros titres Sony ou les jeux Nintendo, Call of et GTA V, alors 112 000 en 2 semaines c'est du jamais vu.Malheureusement la création journaliere de multicomptes ne changera pas le destin du jeu qui est l'exclue PS4 la plus vite vendu depuis sa sortie avec 4 millions de ventes en 3 jours.Quand a JV.com la moyenne utilisateurs remonte aussi tout doucement passant a sa sortie de 9/20 a aujourd'hui 13.5/20 avec prêt de 1500 notations.