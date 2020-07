Le sympathique Metroidvania "Kunai" aura le droit en Octobre a une edition physique en Europe. Cette version vendu a 35 euros sera accompagné d'une boite en carton ainsi que des stickers et un pins pour ceux qui precommanderons.Aux USA c'est Limited Run qui se chargera de la version physique avec un lancement des preco la semaine prochaine.

posted the 07/02/2020 at 06:31 PM by guiguif