C'est quand meme ouf d'avoir 0 visibilité sur les futures sorties Tendo sur Switch (ok ya Zelda et Metroid 4 mais quand ?).Est-ce qu'un ou deux jours après la sortie de Paper Mario (qui a l'air excellent avec ses mondes ouverts et tout) ils vont enfin lâcher un NDirect avec une chiée d'annonces sortie du chapeau (et pas que des remasters please), voir juste avant ?Que fait Nintendo a part nager dans les billets ?