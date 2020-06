Jeudi 12 juin

IGN Expo #3 (23h30): Annonces exclusives, trailers, démos de gameplay, interview de développeurs et previews.Trailers :13 Sentinels: Aegis Rim (SEGA / ATLUS) - Dévoilé exclusivementCastlestorm 2 (Zen Studios) - Trailer de lancementEverspace 2 (ROCKFISH Games) - Trailer de gameplay Alpha exclusif et Interview avec le PDG et co-fondateur de ROCKFISH Games Michael SchadeGuilty Gear Strive (Arc Systems Works) - Trailer de personnage exclusifMise à jour Phantasy Star Online 2 (SEGA) - Trailer exclusifRanch Simulator (Excalibur Games) - Trailer de gameplay exclusifGameplay :Chicken Police (THQ) - Du gameplay exclusif et une interview avec U@NHardspace Shipbreaker (Blackbird Interactive) - Le tour du gameplay en exclusivitéSkater XL (Easy Day Studios) - Un vidéo exclusive du jeu sur Switch, et une démoTotal War: Troy (Creative Assembly) - Interview de Gameplay ExclusiveWarhammer 40k: Mechanicus (Kasedo Games) - Gameplay exclusif et commentéPreviews :Blue Fire (Graffiti Games/Robi Studios) - preview exclusiveCheck Out This Game ! With Tom Marks :Unto The End, 2 Ton Studios - Gameplay exclusifInterview de célébrité :Brian Fargo parle de la fondation de Blizzard, et de ce que les fans de RPG peuvent espérer de Wasteland 3.