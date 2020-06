Hello !



J'ai remarqué que plusieurs jeux mentionnent "exclusif PS5", et d'autre "exclusive Playstation".



Cela signifie-t'il que ces jeux seront aussi sur PS4 ?

Horizon Zero Dawn 2 sera-t'il aussi sur PS4 ? Pareil pour GT7 et Spiderman II ?







Quels jeux seront réellement exclusifs PS5, et disponibles lors du lancement au final ? J'sors d'un live j'suis paumé et j'ai des articles à écrire T_T !