Mercredi 10 juin

Lancement d'IGN Expo (22h30): Annonces exclusives, trailers, démos de gameplay, interview de développeurs et previews.

IGN

Annonces :Le revival d'un classique non-annoncé (Merge Games) - Dévoilé en exclusivitéJeu non-annoncé (Fabraz) – Dévoilé en exclusivitéJeu non-annoncé (Funcom / The Outsiders) - Gameplay non annoncé avec David Goldfarb (de The Outsiders)Jeu non-annoncé (Arcade1Up) - Machines dévoilées en exclusivité et interviewsTrailers :Beyond Blue (E-Line Media) - Trailer exclusifChivalry 2 (Torn Banner Studios et Tripwire Presents) – Annonce et Trailer exclusifDual Universe (Novaquark) - Trailer exclusifPathfinder: Kingmaker (Deep Silver) - Trailer exclusifVoidtrain (Nearga) - Trailer exclusifWasteland 3 (Deep Silver) - Trailer mondial exclusifWerewolf: The Apocalypse (Nacon) – Le trailer cinématique Earthblood exclusifGameplay :GTFO (10 Chambers Collective) - Gameplay exclusifMortal Shell (Cold Symmetry) - Gameplay exclusif en première mondialeObserver: System Redux (Bloober Team) - Présentation Nex-Gen exclusiveSecond Extinction (Systemic Reaction) - EGameplay exclusif en première mondialeYakuza: Like a Dragon (SEGA) - Gameplay et Interview exclusifsPreviews :Borderlands 3 (Gearbox) - Preview exclusive deu DLC « Bounty of Blood » avec le directeur créatif de Gearbox Matt CoxThe Waylanders (Gato Studio) - Trailer exclusif et date de sortie, plus une preview.Check Out This Game! avec Tom Marks :Rustler (Grand Theft Horse), Jutsu Games, Games Operators - Gameplay exclusifThe Riftbreaker, EXOR Studios - Gameplay exclusifBravery Network Online, Gloam - Gameplay exclusifInterview de célébrité :David Hayter, the original voice of Solid Snake, discusses Metal Gear.