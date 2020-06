Bonjour à tous,Je suis sur le site depuis quelques temps (et véritablement actif que depuis quelques mois, j'ai commencé à faire des articles pendant le confinement et j'ai continué à en faire malgré le déconfinement parce-que j'ai pris goût) et c'est un plaisir d'échanger avec vous, de commenter les articles et d'en faire !A travers cet article, je souhaite vous montrer mes jeux préférés et éventuellement au retour savoir les votre également. C'est toujours intéressant.J'étais toujours été essentiellement un joueur PC, je suis un grand fan des jeux de gestion et de stratégie (Anno, Civilzation, Ages of Empire, Total War, Ages of Mythology, Caesar pour ne citer qu'eux, mais il y en a plein d'autres) et je passe principalement mes heures de gaming sur ces différents jeux.J'ai découvert le monde des consoles assez tardivement en achetant la PS2 et Xbox un an et demi avant l'arrivée de la Xbox 360 et donc j'ai conscience que je suis passé à côté de beaucoup grands de jeux mais j'ai quand même eu le temps de découvrir GTA San Andreas, Halo Combat Evolved et Halo 2 avant de passer sur Xbox 360 en 2005, puis sur PS3 plus tard vers 2009 et enfin j'ai eu la Xbox One day one en 2013 puis sur PS4 deux ans plus tard, en 2015.Mais pour moi, les consoles ont toujours été pour jouer aux exclusivités, les jeux tiers console ne m'intéresse absolument pas sauf exceptions (The Elder Scrolls, GTA, Dead Space, RDR)Je joue sur console dès qu'une exclusivité m'intéresse sinon mes consoles prennent la poussière le reste du temps.Bref, voici mes jeux préférés (ils ne sont pas dans l'ordre, hormis pour le premier jeu) certains diront OSEF mais j'ai voulu partager avec vous mes goûts.Que dire, il reste encore à ce jour mon jeu préféré. J'ai adoré l'histoire, l'évolution de la relation entre Joel et Ellie, la musique, l'ambiance, le prologue et la fin.2)Je suis un grand fan de la licence. Je sais bien que cet épisode n'est pas le préféré des fans de Halo. Mais pour moi, c'est le meilleur. J'ai adoré l'histoire, la fin juste épique et mémorable et les musiques Halo sont sublimes.J'ai beau adoré le 4, j'ai plus de souvenirs, de nostalgie sur le second et de ce fait, est mon épisode préféré de la licence Uncharted. J'ai adoré l'aventure avec des moments cultes (le train) le dépaysement, les personnages, l'ambiance (au Népal) aucun temps mort et une claque graphique à l'époque comme j'ai rarement eu)Mon préféré de la licence, même si j'ai également adoré le 2. Le 1 reste le meilleur à mes yeux.Une grosse claque graphique à sa sortie, des personnages que j'ai adoré (Marcus, tient mon pseudo) et une aventure intense (le train à la fin)Beaucoup préfèrent San Andreas ou le V, mais moi personnellement j'ai adoré et préféré le IV.L'ambiance froide et pluvieuse de New-York, ses personnages hauts en couleurs, l'histoire que j'avais adoré. Un jeu culte pour moi.Je sais que beaucoup n'aiment pas trop les productions de Quantic Dream et leurs deux dernières productions m'ont pas emballés, mais Heavy Rain ça été une claque pour moi (non pas visuelle) le prologue m'a mis une claque dans la tronche, et cette histoire pour découvrir le tueur m'a renversée avec des musiques somptueuses et les différents choix/fins qu'offrait le jeu étaient très intéressants permettant ainsi une grosse rejouabilité.C'est aussi un jeu qui m'a beaucoup marqué. L'ambiance et l'histoire m'ont transportés comme rarement.Un jeu incroyable ! J'ai énormément de souvenirs sur le jeu ! L'arène de Gladiateur, les balades à cheval ou à pied dans Cyrodiil, certaines quêtes secondaires mémorables (celle de la peinture entre autre) et les musiques somptueuses.J'ai adoré le dernier God of War et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience mais mon préféré de la licence reste le III. Je l'ai trouvais plus épique, plus jouissif. Les combats contre les Géants et les Dieux m'avaient décroché la mâchoire et je les ai encore en souvenirs !Il fallait bien un jeu PC dans mon classement sinon vous aurez trouvé ça bizarre ^^J'en ai fait des jeux de stratégie, mais mon préféré reste Tzar ! Le jeu de mon enfance très clairement ! Probablement le jeu où j'ai eu le plus d'heure de jeu dans ma vie ! Un jeu culte pour moi entre ses musiques, son ambiance et son univers m'ont littéralement envoûtés !J'ai beau passé 99% de mon temps de jeu sur PC, rien ne vaut les exclusivités sur console, qu'elle soit sur Xbox ou Playstation.