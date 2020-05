89% (50 tests) -pour l'instant-

Bien que tous les aspects de Xenoblade Chronicles n'aient pas vieilli aussi bien que d'autres, Definitive Edition prouve que Xenoblade Chronicles est toujours un JRPG fantastique avec une immense quantité de profondeur stratégique qui est toujours impressionnante en 2020. Sa multitude d'améliorations et d'ajouts, ainsi que son fantastique épilogue, faites de cette aventure une aventure à entreprendre une décennie plus tard.

(48 positives / 2 Mitigées / 0 Négative)

Destructoid 9,5/10
Although not every aspect of Xenoblade Chronicles has aged as well as others, Definitive Edition proves that Xenoblade Chronicles is still a fantastic JRPG with an immense amount of strategic depth that's still impressive in 2020. Its bevy of improvements and additions, as well as its fantastic epilogue, make this an adventure worth embarking on a decade later.

God is a Geek 9/10
Une décennie plus tard, Xenoblade Chronicles revient transfiguré en Édition Définitive, suite à un travail aussi minutieux que respectueux de l'oeuvre originale. Certaines décisions esthétiques, scénaristiques, voire conceptuelles peuvent néanmoins diviser, notamment à travers son chapitre additionnel, Un Avenir Commun. Qu'on la considère nécessaire ou pas, cette conclusion étendue se révèle intéressante à plus d'un égard, ne serait-ce que son sens profond. Après l'éparpillement narratif de l'opus X et l'empilage de mécaniques du second volet, l'épisode fondateur rappelle ainsi ce que la saga de Tetsuya Takahashi a de plus pur, en somme l'accomplissement absolu de l'entreprise Monolith Software.

Millenium 9/10
La boucle est bouclée ! Après un passage sur Nintendo 3DS, le grand Xenoblade Chronicles rejoint la famille de la Switch. Dans l'esprit d'un Xenoblade Chronicles 2 sur le plan visuel, le titre profite de graphismes améliorés, d'une optimisation de son interface, de musiques somptueuses (et pour certaines réorchestrées) et d'un gameplay percutant qui a tout pour plaire. Bien évidemment, il ne s'agit en rien d'un remake car l'aventure, dans son ensemble, reste une copie très fidèle à l'épisode Wii et le gap n'est pas statosphérique mais tous les ajouts (épilogue, contre-la-montre, mode expert…) font de cette version le Xenoblade Chronicles ultime. Dépaysant et très bien calibré, il est de ces jeux qui offrent une aventure franchement inoubliable. Et comme il a la bonne idée de proposer un mode facile, il peut être une porte d'entrée pour pas mal de possesseurs de Switch curieux et désireux de s'essayer au genre. Si vous êtes de celles ou ceux qui donnent une importance considérable à la technique, enlevez un point. Mais il s'agit, sans aucun doute, de l'un des jeux de l'été pour la console de Nintendo !

Gamekult 8/10
Dix ans plus tard, Xenoblade Chronicles confirme son statut de RPG japonais culte : un classique comme on en fait (presque) plus et une excellente référence pour tous ceux qui aimeraient voir comment le genre a évolué depuis l'âge d'or 16/32-bits. Certes, ces combats sont assez brouillons et la refonte visuelle aura probablement un arrière-goût de "pas assez" pour les joueurs les plus exigeants, reste qu'il s'agit de la meilleure manière de découvrir ce chef d'oeuvre de Tetsuya Takahashi et Monolith. Nouveaux venus, sautez dessus sans vous faire prier, les titres de cet envergure sont beaucoup trop rares pour les laisser passer.

USGamer 8/10

IGN 8/10