Une personne d'Epic à dévoilé qu'initialement cette Tech Demo de l'Unreal Engine 5 devait-être jouable sur PlayStation 5 à la GDC.La personne dit aussi que la dernière partie de la démo qui n'est pas interactive, ce qui ne change pas le point qui était de montrer la vitesse de streaming des assets mais qu'au départ pendant le développement qui a duré cinq mois, Epic avait prévu d'implémenter les contrôles pour rendre cette section de vol jouable.Sony à préférer qu'Epic ne le fasse pas ça car si des gens avaient essayé de voir jusqu'où ils auraient pu aller en vol et si ils étaient allé à un certain point où Epic n'avait pas eu le temps de travailler sur cette zone cela aurait pu faire crasher la démo et pour éviter ça, Epic a mis cette séquence sur rail pour se simplifier la vie.C'est intéressant de savoir sachant qu'on aurait dû voir ça en même temps que le talk de Mark Cerny sur la PS5, je pense que les retours très froids et légitime à l'époque auraient été différents.