Le jeu contient de la nudité et du matériel sexuel: les joueurs peuvent sélectionner un sexe et personnaliser leur personnage; la personnalisation peut inclure des représentations de seins, de fesses et de parties génitales, ainsi que différentes tailles et combinaisons de parties génitales. Les joueurs peuvent rencontrer des événements où ils ont la possibilité de se livrer à des activités sexuelles avec d'autres personnages principaux ou des prostituées - ces brèves scènes de sexe (du point de vue de la première personne) représentent des personnages partiellement nus gémissant de manière suggestive tout en se déplaçant dans diverses positions. Certaines scènes contiennent de brèves représentations de mouvements de poussée; d'autres scènes représentent la tête d'un personnage se déplaçant vers l'entrejambe d'un partenaire.

Selon les annotations ESRB qui servent à classer le les jeux vidéo , on apprend aujourd'hui que Cyberpunk 2077 serait donc classé dans la case Mature avec sa dose de sange , violence ,insultes.Mais ce n'est pas tout puisse que le site nous apprend que les parties génital de votre personnage pourront être changer , mais aussi des " customisation " très farfelu :L'information débarquant en plein débat de The Last of Us Part II et ses personnages transgenre et lesbienne .