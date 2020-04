Metacritic 88/100 (52 critiques) -Pour l'instant-

(52 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)GameSpot 10/10God is a Geek 9/10Destructoid 9/10Les ambitions sont grandes... Immenses... Nous sommes encore chamboulés, les joueurs n'en demandaient pas autant. Alors oui, l'équipe aurait pu concevoir entièrement ce septième opus, mais nous aurions été amputés de nouveaux moments épiques et mémorables. Le mot « remake » prend tout son sens puisque nous avons droit à une réécriture du jeu original, avec des instants spectaculaires. Les développeurs savent ce qu'ils font, une chose est sûre, ce sont des aficionados qui ont conçu cette production complètement survoltée. Maintenant, nos craintes se tournent vers la suite. Et pour cause, le géant japonais a mis la barre très haut. Trop même ! Comment va-t-il concevoir un monde ouvert aussi prodigieux ? Nous verrons bien. Mais en attendant, ce Final Fantasy VII Remake est une réussite. Accrochez-vous bien sur votre canapé, vous n'allez pas en revenir !Final Fantasy VII Remake est un véritable joyau qui mérite toute votre attention, que vous ayez fait l’original ou non. Il sublime un scénario et un univers déjà connus pour leur profondeur inouïe, en offrant des scènes d’émotions particulièrement fortes et en montrant ses personnages sous une nouvelle lumière. Il est beau à en pleurer, dispose d’un des meilleurs systèmes de combat de cette génération et d’une mise en scène de très haute volée, proposant une incroyable entrée en matière qui finit en apothéose, avec quelques révélations dans la dernière partie qui surprendront même les fans. Sa bande-son est tellement épique qu’elle nous accroche à la manette pendant une bonne cinquantaine d’heures et nul doute qu’on parlera encore des musiques dans les années à venir. Bien que sa structure linéaire et son manque de contenus annexes risquent d’en frustrer quelques uns, et malgré un post-game plus pénible qu’amusant, Final Fantasy VII Remake est sans conteste un des meilleurs jeux de ces dernières années et il nous tarde de voir le traitement de la suite de l’aventure par Square Enix.Le pari était risqué mais diablement bien réalisé par Square-Enix qui nous délivre ici ce que devrait être un remake. Alliant la nouveauté et les retrouvailles quasiment sans accros, Final Fantasy 7 Remake va ravir les nostalgiques mais aussi conquérir le cœur de la « nouvelle génération ». Bien équilibré en matière de fan service, les rides ont été estompées par le travail acharné des développeurs et la réelle envie de produire un jeu qui allait bousculer l’idée même de ce qu’on attendait de base : un portage ++. Alors oui il n’est pas parfait et certaines longueurs viennent déranger le rythme haletant du titre, certains diront que l’épisode est même trop court mais ce qu’il faut bien cerner à mon sens, c’est que ce premier épisode est la promesse des suivants, avec pour mot d’ordre maitrises et émotions. Messieurs les éditeurs, arrêtez tous vos portages en cours et commencez à réfléchir sur le mot remake dès à présent…C'est fou, il a beau reprendre un jeu âgé de 23 ans, on a tout de même même envie de lui pardonner ses erreurs de jeunesse. Avec son système de combat percutant, juste excellent et toutes les séquences cultes de l'arc Midgar, magnifiées et enrichies, Final Fantasy VII Remake est un très bon titre qui se prend malheureusement les pieds dans le tapis à vouloir trop en faire. Ainsi, sa structure qui nous ramène 10 ans en arrière, sa technique balbutiante qui casse quelque peu l'immersion, et certains ajouts douteux au scénario, sont parvenus à affaisser légèrement le sourire béat que l'on aurait aimé garder tout au long de ce premier épisode.IGN 8/10VideoGamer 8/10L'exercice était périlleux, et Square Enix évite (presque) tous les pièges en faisant de ce Final Fantasy VII Remake tant réclamé une véritable célébration d'un titre connu sur le bout des doigts, tout en proposant une profondeur inédite, qui ravira les fans comme les simples curieux. Jamais Midgar n'avait bénéficié d'autant de soin, et offre aux aventuriers la sensation de parcourir les ruelles sombres d'une mégalopole à la dérive, en compagnie de personnages bien plus complexes, et souvent plus juste que dans nos souvenirs. Malgré une propension certaine à traîner le pas, à allonger inutilement bon nombre de séquences, l'aventure reste passionnante, transformée, parfois inédite, et laisse penser qu'il fallait bien attendre près d'un quart de siècle pour accoucher d'une relecture aussi ambitieuse. Le système de combat à la croisée des écoles révèle son potentiel au fil des heures, et nous laisse à penser qu'une aventure moins dirigiste aurait sans doute permis d'en profiter encore un peu plus. Mais pour fondre comme une madeleine devant les nombreuses scènes cultes ayant fait l'objet de toutes les attentions, il faudra tout de même esquiver des quêtes annexes d'une vacuité certaine, des dialogues parfois confondants de niaiserie, et de nouvelles têtes de freaks qu'on espérera vite oublier. Malgré tout, Final Fantasy VII Remake remplit haut la main son contrat, et offrira à chaque fan, curieux ou dévoué, la meilleure raison de découvrir Midgar sous un angle résolument inédit. Les fans seront aux anges devant le travail de mise en scène qui habille chacune des séquences les plus marquantes, et le charme de la nostalgie porté par un fabuleux travail d'arrangements musicaux achèvera de les emporter, et même de voler leur coeur. Le problème d'une entrée, c'est qu'elle ouvre surtout l'appétit pour la suite, et qu'il reste bien mal élevé de faire attendre trop longtemps ses convives...