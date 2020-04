Spoiler :



Le jeu est un reboot et non un remake, on le sent venir mais on s'en rend compte que vraiment à la toute fin. Donc si vous vous attendiez à ce que ce remake suivent fidèlement les grandes lignes de l'original en se permettant uniquement des modifications sur la manière dont l'aventure se déroule, vous faites fausse route. Les épisodes 2 et 3 peuvent potentiellement changer l'histoire en profondeur.

Hello,J'ai terminé le jeu après 51h (je pense qu'il m'en reste une 10 aines pour compléter tous les objectifs annexes).Globalement c'est un très bon jeu mais y'a un truc qui selon mes goûts subjectifs m'a un peu ruiné l'expérience.Mon avis va spoiler donc je vais le cacher en mettant 2 niveaux de spoil :