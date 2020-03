Quels sont les jeux de CETTE génération qui ont été particulièrement plébiscités mais que vous n’avez pas aimé ? Inutile de citer FF15 ou Death stranding ils n’ont reçu de plébiscite et c’est trop facile.





Sur PS4



- je dirais God of War pour diverses raisons

- bloodborne pas compris la hype

- Horizon Zéro Dawn

- Last of us





One



- Ori

- Gears 5 j’ai pas vu le renouveau promis



switch



- j’ai joué dessus qu’a des jeux non plébiscités



A vous, sans agressivité ni fanboyisme si possible