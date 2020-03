Après Digital Foundry et des tas de développeurs, c'est au tour d'un magasine informatique anglais bien connu d'enfoncer le clou.



https://www.notebookcheck.net/No-the-PS5-won-t-offer-anywhere-near-the-graphics-performance-of-Xbox-Series-X-Navi-benchmarks-prove-it.458625.0.html



Selon eux, la PS5 tourne en RDNA 1, et ce sont les benchmarks NAVI qui le prouvent. De plus, ils ont notés une différence de plus de 30% de puissance entre les deux machines, ce qui va majoritairement impacter les performances, surtout en 4K.

Ils expliquent également en détails pourquoi la PS5 est sous RDNA 1 et comment Sony a donnés des chiffres volontairement trompeurs (WCCFtech l'ont également fait hier)

Et enfin, le coup de massue sur la tête pour finir les niaises :

"Nous ne nous attendons pas à ce que le SSD le plus rapide au monde ou le rendu audio individuel des gouttes de pluie compense cela. "







Due to non-linear performance/clock scaling, the likely performance deficit between the two consoles is in the 25-30 percent range,