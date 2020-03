Nintendo Difference

Nippon Ichi Software sortira dès le 25 juin prochain au Japon un tout nouveau jeu sur Nintendo Switch et PS4 : Shoujo Jigoku no Doku Musume (qui peut se traduire en Poison Princess of Maiden Hells en anglais). Coûtant 6 980 yens, il s'agira d'un action RPG se déroulant dans un monde étrange où il existe un enfer pour toutes les filles. C'est l'artiste Madoka Hanashiro (The Witch and the Hundred Knight 2, The Princess Guide) qui a conçu les personnages.Le cadre de Shoujo Jigoku no Doku Musume est un lieu nommé Maiden Hell. Des filles capturées par de fortes émotions, des désirs et des pensées obstructives sont tombées dedans, qu'elles soient vivantes ou mortes. Le protagoniste, qui s'est retrouvé dans cet endroit et dont un de ses bras a fondu jusqu'à l'os, s'est fait voler son corps par une fille qui se fait appeler Poison Princess (doublée par Manami Numakura). Le but de cette princesse est de prendre totalement le contrôle du corps du héros, et ce dernier devra chercher la raison pour laquelle il est tombé dans le Maiden Hell et trouver un moyen de s'échapper.On rencontrera plusieurs personnages importants dans la Maiden Hell en plus de la Poison Princess, dont la White Poison Princess (doublée par Mina Takagawa) et la fille habillée de noir (doublée par Tomoko Kawakami). En tombant dans le Maiden Hell, chaque fille est assignée à un enfer correspondant visiblement à leur nom : Ayumi Mori (l'enfer d'une fille qui a la capacité de transformer la réalité en cendres), Mahoro Hiiragi (l'enfer d'une fille qui est décédée sans avoir tenu la promesse faite à un ami), Yoshie Nanasaki (l'enfer d'une fille envoûtée par une malédiction) et Misao Mizuli (l'enfer d'une fille qui aime les livres érotiques).Parmi les autres informations connues, on sait que les enfers ont chacun des marais empoisonnés, nés à partir des pensées de chaque fille. Le protagoniste pourra discuter de différentes manières avec la Poison Princess, et il y aura plusieurs histoires, qui changeront en fonction des choix effectués dans les dialogues. Au cours de l'aventure, il faudra combattre des ennemis appelés Illusions, nées à partir des pensées de la Poison Princess. Il y aura différentes Illusions, avec plusieurs capacités. Bien que la Poison Princess souhaite se débarasser du protagoniste pour prendre pleine possession de son corps, elle pourra l'aider en déplaçant les marais et en absorbant le poison, ce qui permettra d'attaquer les adversaires en même temps. Bien sûr, il y aura pluseieurs manières d'attaquer, comme la possibilité pour la Poison Princess de fusionner avec le bras du protagoniste, ce qui permettra de tirer des balles à la façon d'un jeu de tir à la troisième personne.