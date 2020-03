Un premier trailer pour Xuan-Yuan Sword VII sur PS4 et PC vient d'etre laché par Softstar. Le jeu sortira en 2020 et devait aussi sortir sur One mais la mention a disparu.Rappelons que le 6eme opus est aussi sortie sur PS4 et disponible ne version physique en import Asia sous le nom de Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament