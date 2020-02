Power + speed + compatibility = Xbox Series X



Jamais le futur du gaming n’a été aussi excitant. Les expériences qui y sont proposées sont plus créatives que jamais. De nouveaux services vous permettent, en tant que joueur, de découvrir toujours plus de titres, tout en vous rapprochant toujours plus des jeux et des créateurs que vous aimez. La révolution du cloud apporte avec elle une opportunité unique, celle de streamer des jeux de la qualité de ceux disponibles sur une console de jeu et d’y jouer où vous le souhaitez, avec les personnes de votre choix. Et pour beaucoup d’entre nous, rien n’est plus exaltant que ce moment : l’aube d’une nouvelle génération de console.



Nous le savons : vous attendez d’une nouvelle génération de consoles qu’elle fixe de nouveaux standards en termes de puissance graphique et de vitesse de calcul, permettant la création de jeux aussi beaux que vivants. Cette génération sera ainsi définie par des mondes visuellement stupéfiants et immédiatement immersifs, soutenus par des bonds technologiques sur le CPU (Central Processing Unit), le GPU (Graphics Processing Unit) et les capacités de stockage, pour vous proposer un accès plus instantané et naturel que jamais à de nouvelles histoires et de nouveaux créateurs.



Nous avons intégré la Xbox Series X à notre programme interne “Takehome” (permettant à des employés Microsoft de tester la console dans leur cadre personnel) et sommes encore plus motivés par les retours qui nous ont été ainsi partagés. Chez Xbox, nous portons haut les valeurs d’ouverture et de transparence, et je suis ainsi fier de pouvoir partager avec vous de nombreux détails sur les technologies que nous mettons en place dans le cadre de cette prochaine génération, tout comme je suis impatient de vous partager très prochainement d’autres informations, alors que nous nous rapprochons de l’E3.





Un meilleur équilibre entre puissance et vitesse



En comparaison avec la précédente génération, la Xbox Series X présente un meilleur équilibre entre puissance et vitesse au cœur même de son design, offrant des avancées sur tous les fronts technologiques pour délivrer des expériences incroyables, vivantes et dynamiques, et pour limiter tous les éléments qui pourraient vous en distraire. Notre travail, au sein de la Team Xbox, est de fournir aux équipes de développement tous les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions et puiser ainsi dans la puissance de notre console avec efficacité. Voici de plus amples détails sur les outils en question. La puissance brute n’est qu’une composante de ce que nous offrons ici :



Processeur Custom de Nouvelle Génération :

La Xbox Series X est notre console la plus puissante jamais conçue, alimentée par notre processeur custom designed, tirant le maximum des toutes dernières architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD. Elle délivre quatre fois la puissance de calcul d’une Xbox One et permet aux développeurs d’exploiter les 12 téraflops de puissance du GPU – deux fois plus que la Xbox One X et plus de huit fois plus que la Xbox One originale. La Xbox Series X délivre un réel bond technique en termes de puissance graphique et de calcul via des technologies de pointes permettant des framerates plus élevés, des univers de jeux plus larges, plus sophistiqués, et une expérience plus immersive que jamais sur console.



Variable Rate Shading (VRS) :

Notre format breveté de VRS donne la possibilité aux développeurs d’utiliser plus efficacement la puissance complète de la Xbox Series X. Plutôt que d’utiliser chaque cycle du GPU uniformément pour chaque pixel à l’écran, ils peuvent désormais prioriser des effets individuels sur des personnages ou des objets particuliers. Cette technique permet un framerate plus stable et une meilleure résolution, sans aucun impact sur la qualité de l’image finale.



Hardware-accelerated DirectX Raytracing :

Vous pouvez vous attendre à des environnements plus dynamiques et réalistes à l’aide du DirectX Raytracing accéléré matériellement – une première sur console. Qu’est que cela veut dire, concrètement ? Des effets de lumières, des réflexions et une acoustique réalistes, le tout en temps-réel au cours de votre exploration de l’univers de jeu.



Immersion immédiate



La prochaine génération de console sera également définie par une idée simple : plus de jeu, moins d’attente. « More playing and less waiting. » Une fois en jeu, nous savons que beaucoup de joueurs demandent une latence la plus faible possible afin d’améliorer l’immersion et la précision. A cette fin, l’équipe a analysé chaque étape entre le joueur et le jeu, de la manette à la console en passant par son moyen d’affichage, et a cherché des solutions pour rendre le tout plus simple et plus rapide.



Stockage SSD :

Avec notre nouvelle génération de stockage SSD, c’est l’ensemble de l’expérience de jeu qui est améliorée. Les univers de jeu sont plus larges et dynamiques, et le « fast travel » porte enfin bien son nom : il se fait désormais en un instant.



La fonctionnalité Quick Resume :

La nouvelle fonctionnalité « Quick Resume » vous laisse revenir à de multiples jeux laissés en pause presque instantanément, vous ramenant à l’endroit où vous étiez, au cœur de l’action que vous meniez, sans avoir à passer par de longs écrans de chargement.



Dynamic Latency Input (DLI) :

Nous optimisons la latence au sein du lien joueur-console, en commençant par notre manette Xbox Wireless, qui tire le maximum de notre protocole propriétaire de communication sans fil au moment de la connexion à la console. Avec le DLI, une nouvelle fonctionnalité qui synchronise immédiatement l’input avec ce qui est affiché, les contrôles sont encore plus précis et réactifs.



Innovation HDMI 2.1 :

Nous nous sommes associés au HDMI forum et aux fabricants de téléviseurs pour garantir la meilleure expérience gaming possible au travers de fonctionnalités comme le « Auto Low Latency Mode » (ALLM) et le « Variable Refresh Rate » (VRR). L’ALLM permet aux Xbox One et aux Xbox Series X de régler automatiquement le moyen d’affichage à son mode de latence le plus faible. VRR synchronise lui le taux de rafraîchissement du moyen d’affichage au framerate du jeu, maintenant ainsi un aspect visuel fluide et sans tearing. Voilà qui assure un lag minimal et une expérience de jeu aussi réactive que possible.



Support de l’affichage à 120FPS :

Avec un support de l’affichage allant jusqu’à 120 FPS, la Xbox Series X permet aux développeurs d’excéder un rendu standard à 60 FPS en faveur d’un réalisme toujours plus grand ou d’une action toujours plus rapide.



Une nouvelle génération aussi pour la comptabilité de vos jeux



Les bénéfices d’une nouvelle génération de console s’étendent largement, apportant une plus grande fidélité visuelle et des temps de chargement améliorés à votre librairie de jeux existante, en plus d’y ajouter de nouveaux titres. Nous restons fermes sur notre engagement de compatibilité pour la Xbox Series X, en investissant dans des technologies qui permettent de rendre la propriété de vos jeux entre les générations plus simple.



Quatre générations de jeux :

Notre engagement à la compatibilité signifie que tous les titres Xbox One, incluant les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les titres Xbox originels, seront plus beaux et plus agréables à jouer que jamais sur Xbox Series X. Vos jeux favoris, incluant le catalogue du Xbox Game Pass, bénéficierons d’un framerate plus stable, de temps de chargement plus rapides, ainsi que d’une résolution et d’une fidélité visuelle améliorées – et cela sans aucun travail de développement. Vos accessoires Xbox One feront aussi avec vous le voyage vers la nouvelle génération.



Smart Delivery :

La technologie « Smart Delivery » vous permet d’être sûr que vous n’avez à acheter un titre qu’une seule fois – que ce soit sur Xbox One ou Xbox Series X – pour obtenir la version du jeu adaptée à la console sur laquelle vous jouez. Nous nous engageons à utiliser cette technologie pour nos titres Xbox Game Studios, incluant Halo Infinite, ce qui vous assure de n’avoir à acheter un titre qu’une fois pour y jouer dans les meilleures conditions possibles sur la console Xbox de votre choix. Cette technologie est aussi disponible pour tous les développeurs et éditeurs, et ils peuvent choisir de l’appliquer pour des titres qui sortiront sur Xbox One dans un premier temps, puis plus tard sur Xbox Series X.



Xbox Game Pass :

En plus des jeux disponibles sur quatre générations de console, notre service d’abonnement Xbox Game Pass va continuer à être enrichi de nos jeux first-party, comme Halo Infinite, dès leur lancement. Nous avons hâte d’accueillir des millions d’entre vous pour tester le catalogue du Xbox Game Pass et vous immerger dans une large bibliothèque de jeux de grande qualité, que ce soit pour profiter des jeux que vous aimez déjà ou pour découvrir votre prochain titre favori.



Une nouvelle génération et au cœur : le joueur



La Xbox Series X est notre console la plus puissante et la plus rapide jamais conçue, construite pour une nouvelle génération, avec vous, joueuses et joueurs, au centre de tout. Cela signifie une expérience de jeu ultra immersive délivrée au sein d’un design osé et élégant, avec la possibilité de découvrir des milliers de jeux au travers de quatre générations, tout en vous permettant de jouer sans avoir à attendre.



Que cela soit pour donner de nouveaux moyens à nos incroyables créateurs dans les 15 Xbox Game Studios, pour permettre la découverte de nouveaux jeux via le Xbox Game Pass, ou pour étendre vos terrains de jeux avec le projet xCloud, la Team Xbox s’engage en faveur des moyens les plus simples et les plus clairs pour relier les joueurs du monde entier et les expériences uniques que notre forme d’art, le jeu vidéo, a à offrir. La Xbox Series X représente ce même engagement auprès des joueuses et joueurs qui souhaitent une immersion immédiate dans des jeux plus beaux et marquants que jamais.



Nous avons hâte de partager de plus amples informations sur le futur de Xbox dans les mois qui viennent. A bientôt.





