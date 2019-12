Bonjour,juste pour dire que le site est super,les infos,avis,on y trouve tout,meme certaines personnes que j ai trouvé interressante,seulement je constate que donner un avis ici ou juste discuter est tres compliqué,que les commentaires en retour sont irrespectueuses,arrogantes,bref jamais d echanges qui donne l impression d echanger entre adultes.

je me contenterais donc de lire les infos et sortir d ici car c est le meilleur endroit pour etre informé en temps reel.

Bonne journee à tous et vive le jeux video sans oulier que ce n est QUE du jeux video.