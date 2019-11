Après l'avoir testé au Tokyo Game Show, je m'étais dis que je n'avais surement pas compris le jeu, mais la démo semble aller dans le même sens : En fait, Sakura Wars Taisen, ce sera un beat'em'all ? Bon, de mon côté, j'adore les Beat'em'all, donc ça va, mais avoir la sensation de jouer à un Muso / Beat'em'all (je me crois presque dans Bayonetta), ça risque de ne pas plaire à tout le monde... Surtout avec les phases de rencontres avec les personnages. Mais peut être que la série a toujours été comme ça, c'est la première fois que je joue à un Sakura ! Sortie prévue le 12 décembre 2019 au Japon, mais le japonais me semble indispensable pour ce titre (moi je fais n'importe quoi, mon cas est irrécupérable u_u) !

posted the 11/23/2019 at 03:18 AM by suzukube