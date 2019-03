Project Sakura Taisen sortira bien en occident, et aura droit à sa VOSTFR !

Ce fut en pleine nuit que les fans de(ou Sakura Wars) ont pu découvrir un premier aperçu du prochain épisode, suivi quelques heures après de quelques détails qu'on va se charger de répertorier ci-dessous.Et en premier lieu, car c'est le plus important : si l'on savait que le jeu sortirait cet hiver au Japon, sachez donc que la localisation occidentale se fera pour le printemps 2020, avec un exploit de taille : le titre sera traduit dans toutes les langues dont le français (avec le doublage japonais). Décidément,aprèset, on sent l'envie pour SEGA de faire de gros efforts de localisation, même si l'on gardera une pensée pourCe nouvel épisode se déroulera 12 ans après le V, avec comme de coutume un casting composé d'un jeune adulte, entouré de demoiselles représentants les bases du « style » : la standard mignonne, le garçon manqué, la ténébreuse, l'espèce d'écolière et celle qui laisse paraître de gros arguments niveau poitrine. Et bien entendu, épisode canonique oblige, on restera dans le tactical RPG avec néanmoins un peu plus d'exploration que d'habitude, et toujours de mini-jeux ainsi que le besoin d'entretenir de bonnes relations avec votre équipe.Enfin, SEGA a tenu à signaler que l'on retrouvera Kohei Tanaka à la musique, tandis que Tite Kubo (auteur de Bleach) s'occupera du chara-design, et Kohei Tanaka () de la narration.- Dans le même temps, l'éditeur a annoncé que son adaptation officielle des JO 2020 sortirait bien sur PC et Xbox One en occident (donc en plus des versions PS4 & Switch).