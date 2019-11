Metacritic

(Positive / 3 Mitigées/ Négative)Inutile de se mentir, et même si Yu Suzuki et compagnie aimeraient créer de nouvelles vocations, Shenmue III est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans des deux premiers épisodes. Les autres auront certainement du mal à passer outre une jouabilité très Dreamcastienne et différents soucis technique (qui ne gêneront clairement pas les fans). Malgré les conditions de développement différentes de celles dont les deux premiers jeux ont bénéficié il y a une vingtaine d'année, on est passé du AAA au budget sans précédent à un AA financé en grande partie par Kickstarter, Yu Suzuki a tenté de limiter de compromettre le moins possible sa vision. L'authenticité de l'expérience et sa fidélité à ce que Shenmue était sur Dreamcast fait que Shenmue III peut-être considéré comme une réussite. L'immersion et le plaisir sont immédiats et le joueur replonge dans les aventures de Ryo comme si Shenmue II était sorti l'année dernière. Si bien, qu'il est difficile de poser la manette une fois la partie lancée. Les personnes sensibles aux deux premiers jeux peuvent donc foncer les yeux fermés, et elles n'ont certainement pas attendu ce test pour le faire. Certains novices fascinés par l'Asie et les arts martiaux y trouveront peut-être de l'intérêt aussi. Shenmue III rappelle en tout cas la qualité de l'épopée imaginée par Yu Suzuki et, comme il y a 18 ans, laisse une seule envie, celle de découvrir ce qui va se passer ensuite. Reste plus qu'à espérer que Shenmue IV sortira avant 2037.Shenmue III semblait se destiner principalement aux fans. En réalité, Shenmue 3 se destine exclusivement aux fans et aux irréductibles curieux. Yu Suzuki parvient à retrouver ce qui faisait de sa saga une oeuvre à part et à proposer une approche contemplative du jeu d’aventure. Une douce brise poétique empreint de liberté parcourt un récit à la mise en scène trop peu inspirée. Les quelques tentatives pour moderniser une formule qui souffle ses vingt bougies se soldent par des échecs. Le système de combat aussi tactique soit-il ne convainc que partiellement sans oublier le déséquilibre créé par ce besoin constant d’argent à l’origine d’un sentiment tenace de frustration. Shenmue 3 est une oeuvre anachronique incapable de s’extirper de l’emprise d’un lointain passé.