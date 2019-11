Babylon’s Fall de Square-Enix et Platinum Games devrait revenir dans l'actu avant la fin de l'année a annoncé Yosuke Saito dans une interview. La premiere et derniere fois qu'on a entendu parlé du jeu c'etait lors de l'E3 2018.

posted the 11/18/2019 at 11:03 AM by guiguif