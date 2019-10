Metacritic 90/100 (23 critiques) -Pour l'instant-

(22 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)Disco Elysium a le même souffle, certes un peu plus alcoolisé, que des monuments du CRPG comme Planescape Torment ou les deux premiers Fallout. Ce n'est pas dans la représentation isométrique de son univers diesel punk ô combien léché visuellement que cela se passe. Mais dans une écriture, parfaite, fleuve, n'ayant peur d'aborder aucun sujet, qui sert une sensation de liberté grisante. Le joueur un tantinet intéressé et investi a ici l'opportunité de vivre une enquête pas comme les autres, tour à tour drôle, surréaliste, touchant, noir, dramatique, qui vous donne vraiment cette impression de s'adapter à chaque choix, chaque envie. Avec son intrigue passionnante de bout en bout, son atmosphère particulière, sa galerie de personnages délicieuse et son insolente profondeur, Disco Elysium, c'est certain, est un des meilleurs RPG jamais conçus. Et il va être impossible à oublier.On se doutait bien qu'un jeu de rôle proposant un inventaire de pensées et des compétences capables de discuter avec le personnage principal ne pouvait pas être mauvais. Mais on ne s'attendait tout de même pas à une telle réussite. Disco Elysium entre directement au panthéon des RPG cultes, où il trouvera tout naturellement sa place aux côtés de Planescape Torment. Déjà encensé par ses premiers joueurs, le titre de ZA/UM mérite définitivement toute votre attention si jamais il ne l'a pas encore. A l'heure où Bioware et Bethesda partent clairement en vrille et où les premiers Fallout et autres Baldur's Gate ne sont plus qu'un lointain souvenir, les amateurs de véritables jeux de rôle ont enfin de quoi se réjouir. Disco Elysium réussit l'exploit d'être à la fois extrêmement original dans le paysage vidéoludique actuel, et totalement fidèle aux principes fondateurs des jeux de rôle papier. A ne surtout pas louper !Il y aurait encore tant à dire sur Disco Elysium. À bien des égards, il est un jeu brillant. Doté d'une écriture tout simplement époustouflante, d'une direction artistique de haute volée et d'un principe, hérité des fondations mêmes du jeu de rôle papier, terriblement atypique, le titre de ZA/UM est une expérience incroyable qui laissera cependant sur le carreau les réfractaires aux jeux verbeux où les combats se règlent à coup de jets de dés, mais également, et c'est malheureux, le public n'ayant pas de solides bases d'anglais. Mais les autres, biberonnés aux Planescape Torment et autres Fallout vieille école trouveront là un RPG moderne, en aucun cas anachronique, intelligent, d'une densité assez inédite, où prendre de mauvaises décisions ou tout simplement échouer reste également une manière valable de mener l'enquête. Disco Elysium est assurément incontournable dans la niche dans laquelle il évolue et procure un sentiment d'incarnation grisant. Nous pourrions bien être en train d'assister à la naissance d'un futur très grand studio.