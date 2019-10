Nan mais serieux...Premier trailer du remake de Metal Max Xeno sortie originalement sur Vita et PS4 en 2018 (oui oui), cette version Reborn qui est un remake avec un nouveau moteur et qui se veut visuellement plus "realiste" sortira lui sur PS4 et Switch.Voici un trailer du jeu original sur Vita/PS4 qui n'etait certe pas ouf techniquement, mais qui avait une certaine patte grace a son rendu cell-shadé