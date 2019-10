La nouvelle console portable retro qui sortira en Mars 2020 se dote aujourd'hui d'une nouvelle cartouche avec la compilation "Technos by ArcSystemWork vol 1" regroupant 10 jeu de Technos desormais detenu par ASW et qui devrait couter dans les 20 euros. Malheureusement une compile un peu dispensable dans la mesure ou on ne sait toujours pas si on pourra jouer a 2 (la console se branche aussi sur ecran comme la Switch)Neanmoins au programme:L'Evercade et les premiers jeux sont deja precommandable sur Amazon. Cette compile porte aujourd'hui a 122 le nombres de jeux dispo a la sortie et ce n'est pas encore fini.