Éditeur : Irem

Développeur : Granzella

Genre : Shoot 'em up

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Décembre 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R-Type Final 2 fera bientôt l'objet d'une nouvelle campagne de financement participatif.Celle-ci débutera demain sur le site officiel du jeu, avec pour seul moyen de paiement possible la plateforme PayPal. On pourrait s'interroger sur cette initiative, vu que la première campagne avait permis de récolter près de 914 000 dollars, mais les développeurs la justifient par les retours de certains joueurs :"Après la campagne, de nombreuses personnes nous ont dit "la campagne était terminée avant que j'en prenne connaissance", car la période de campagne était très courte en raison de notre situation, et du fait que nous n’avons pas réussi à informer efficacement les gens de la campagne. Nous nous excusons pour le fait que nous n’ayons pas été en mesure de répondre à ces commentaires et que nous n’ayons pas mené la campagne initiale de financement participatif suffisamment longtemps. Nous avons donc décidé de lancer une campagne de crowdfunding supplémentaire pendant un mois à compter du 1er octobre. Encore une fois, nous sommes désolés qu'il nous ait fallu du temps pour décider de lancer une campagne supplémentaire."