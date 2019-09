Playground complet

Le rare et cher Metal Storm, pendant des années exclusif au Japon et aux US, ressort chez Retrobit dans une edition special et gros collector.Il s'agit d'un excellent jeu d'action plateforme avec un mecha dans lequel vous pouvez marcher aussi bien au sol qu'au plafondL'edition standard (44,99 euros/dollars) contiendra le jeu sur une cartouche noir avec un manuel et un poster, tandis que le collector (69,99 euros/dollars) contiendra en plus du jeu sur cartouche bleue transparente avec une figurine, un certificat d’authenticité, des litho et un pins.Seulement 3000 collectors et 2000 standard pour une sortie fin Novembre.Le jeu est deja dispo en preco en Europe via le site Dragonbox.de (je sais pas si c'est une exclue ou si ça sera aussi vendu en France comme d'autres des jeux Retrobits).La version collector mais avec cartouche argentée est dispo en preco chez LimitedRun et une version Bleu chez Castlemania en import US (les cartouches sont region free).