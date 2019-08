Et n'oubliez pas.Nintendo Direct :2016 : 1er septembre2017 : 14 septembre2018 : 13 septembre(si y a rien, pardon d'avanceUP :Le HASARD !GameStop vient d'enregistrer 18 nouvelles fiches placeholder pour la Switch.

Like

Who likes this ?

posted the 08/22/2019 at 11:02 PM by shanks