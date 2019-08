Ptit coup de projo sur cet enieme editeur (allemand je crois) de jeux en editions physiques sur Switch qui a l'air de faire de beaux objets avec notamment un fourreau donnant un ptit coté vieux livre, un manuel assez fourni et une pièce rendu argent ou d'or selon si vous prenez une édition standard ou collector (le fourreau etant remplacé par une grosse box).Leur premier jeu fut A Hole New World, leur second Shadowbug arrive dans deux jours.Leur site https://firstpressgames.com/