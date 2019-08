Annonce coup de poing de la part de celui qui a été le plus gros streamer sur Twitch pendant la plus grande partie de l'année, Ninja streamera exclusivement sur Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft à partir d'aujourd'hui. Le joueur de Fortnite n'apparaîtra donc plus sur Twitch, sur lequel près de 15 millions de fans le suivent. Il s'était filmé en train de jouer aux côtés de nombreuses célébrités, telles que Drake et Travis Scott, et s'était fait sponsoriser par Red Bull et Uber Eats. Sur Instagram et Twitter, il était apparu aux côtés des joueurs de football Harry Kane et Neymar Jr.Originellement créée sous le nom de, la plateforme a été achetée en 2016 par Microsoft et rebaptisée Mixer. Elle a rapidement été intégrée à la division Xbox et les propriétaires de One peuvent directement y lancer des live depuis leurs machines.Il s'agit là d'un coup de com' gigantesque pour une plateforme qui, comme bien d'autres, peine à exister sur le marché du streaming de jeux vidéo face à la présence étouffante de Twitch.Ninja diffusera son premier stream sur la plate-forme Mixer durant le festival de musique Lollapalooza, qui se déroulera du 2 au 4 août, a annoncé Microsoft dans un communiqué.