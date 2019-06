Dragon Star Varnir, l'un des derniers nés de Compile Heart arrive enfin en Europe le 14 Juin prochain sur PS4.Pour rappelle il s'agira d'un J-RPG ou l'on incarnera Zéphy, un chevalier faisant partie d'un ordre traquant les sorcieres qui sont considérées comme des êtres maudits pour avoir donné naissance aux dragons.Alors qu'il est a deux doigts de la mort suite a une mission qui s'est mal passé, deux mystérieuses sorcières le sauvent de la mort en lui donnant du sang de dragon.Les rejoignant a contre coeur, il devront lutter ensemble contre un Empire qui veut détruire son espèce, des chasseurs de dragons impitoyables et la plus puissante de toute les sorcières.

posted the 06/04/2019 at 12:17 PM by guiguif