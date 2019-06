Alors que les deux premiers opus furent exclusifs a la 3DS et a la Switch de Nintendo (avec une sortie PC du premier dans la foulée), voila que la license revient sur Steam mais debarque aussi sur PS4 via ce 3eme opus nommée Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX qui mettra en scène Copen dans une aventure qui semble cette fois-ci 100% dédié a l'anti-hero du second episode.Sortie prevue le 26 Septembre.

posted the 06/01/2019 at 11:00 AM by guiguif