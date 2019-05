-The Baldur’s Gate : Enhanced Edition Pack (24/09/2019 USA et 27/09/2019 : Europe)-Planescape: Torment : Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition (24/09/2019 USA et 27/09/2019 : Europe)-Neverwinter Nights : Enhanced Edition (3/12/2019 : USA et 6/12/2019 Décembre : Europe)